السعودية | الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يدشن “سوق الدار” في العمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دشّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، اليوم النسخة الخامسة من فعالية “سوق الدار”، التي تُقام في منطقة العمّارية بالدرعية، وتمتد لمدة 4 أيام حتى يوم 29 سبتمبر.تهدف فعالية “سوق الدار” التي تجمع أكثر من300 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة إلى توفير منصة تسويقية متميزة للأسر المنتجة، بما يعزز جهود البنك في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس الحرف اليدوية والمهارات التقليدية السعودية.

قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، سعادة المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي: “تمثل فعالية “سوق الدار” بنسختها الخامسة خطوة هامة نحو دعم الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وتوظيف التراث السعودي الأصيل كرافد للحضارة العصرية. ويأتي هذا الحدث في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور البنك في مختلف المجالات، من خلال تقديم منصات تسويقية تدعم الإنتاج المحلي والصناعة السعودية. ونجدد الفخر بجودة وبراعة المنتجات الوطنية التي نراها في مختلف مناطق السوق.”

يسلط سوق الدار الضوء على تراث المملكة الثقافي والفني عبر استلهام مسميات مناطق السوق من التراث الثقافي مثل “جادة السوق” و”الملفى” و”الليوان” و “تجسيد” و “براحة الفن”و الملاّس” ، وإتاحة ورش عمل تفاعلية في الحرف اليدوية التقليدية بإشراف خبراء محليين في منطقة “إرث” و”الطار” كتجربة ثقافية وفنية متنوعة مع عروض غنائية وفلكلورية.

ودعا بنك التنمية الاجتماعية الراغبين بزيارة الفعالية إلى التسجيل من خلال الرابط التالي http://dulani.gov.sa/SouqDar للاستمتاع بفعاليات “سوق الدار”.

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