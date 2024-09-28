التعليم: برنامج "منافس تطوير القدرات" يعزز المنافسة العالمية لطلاب الثانوية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق برنامج "منافس تطوير القدرات" الذي يهدف إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية أكاديمياً ومهارياً بما يمكنهم من تحقيق متطلبات القبول في أفضل الجامعات المحلية والعالمية.

ويركز البرنامج على تأسيس قاعدة أكاديمية قوية لدى الطلاب وتزويدهم بمهارات التكيف والتواصل الثقافي بما يسهم في تعزيز فرصهم لمتابعة دراستهم الجامعية في أرقى المؤسسات التعليمية سواء داخل المملكة أو خارجها ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث





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يستهدف البرنامج طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الثانوي حيث يتم تقديم برامج مكثفة في اللغة الإنجليزية وبرامج إعداد أكاديمية شاملة تغطي مختلف الجوانب الدراسية بالإضافة إلى ذلك يتضمن البرنامج جلسات استشارية وتوجيهية تساعد الطلاب على اختيار التخصصات المناسبة لمسيرتهم الأكاديمية والمهنية كما يقدم فرصاً للانخراط في أنشطة لا منهجية تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية



أهداف برنامج "منافس تطوير القدرات"



يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتضمن تأسيس مستوى أكاديمي قوي لدى الطلاب من خلال تزويدهم بمهارات أكاديمية متقدمة في مختلف المواد الدراسية مع التركيز على اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للتعليم العالي بالإضافة إلى اكتساب مهارات التكيف والتواصل الثقافي من خلال تعريض الطلاب لبيئات تعليمية متنوعة تمكنهم من التفاعل والتواصل مع مختلف الثقافات وضمان استعدادهم اللغوي خاصة في اللغة الإنجليزية لدعم دراستهم الجامعية في الجامعات العالمية المرموقة كما يهدف إلى تحقيق متطلبات القبول في الجامعات المحلية والعالمية من خلال تهيئة الطلاب لتحقيق المعايير المطلوبة للقبول في أفضل الجامعات

شروط التقديم للبرنامج



يشترط للتقديم في برنامج "منافس تطوير القدرات" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون في المرحلة الثانوية بالإضافة إلى تحقيق معدل دراسي لا يقل عن 90% كما يتطلب من المتقدمين أداء الاختبارات المعيارية واختبار كفاءة اللغة الإنجليزية واجتياز المفاضلة بين المتقدمين ويلتزم الطالب بحضور فترات التدريب المحددة طوال مدة البرنامج مع ضرورة تقديم عذر مقبول في حال الرغبة في الانسحاب من البرنامج

آلية التقديم للبرنامج



يتم التقديم للبرنامج عبر منصة "مدرستي" حيث سيتاح للطلاب إبداء اهتمامهم بالانضمام للبرنامج من خلال نافذة مخصصة وبعد ذلك سيتم التواصل مع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط لإجراء الاختبارات المعيارية التي أعدتها الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري وبعد ظهور النتائج سيتم ترشيح الطلاب المقبولين بناءً على نتائج الاختبارات وسيتم التواصل معهم للتسجيل في اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية (STEP) عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

آلية اختيار الطلاب وترشيحهم للبرنامج



تتبع الوزارة آلية دقيقة لترشيح واختيار الطلاب المشاركين في البرنامج حيث يتم إجراء مفاضلة بين الطلاب بناءً على نتائج الاختبارات المعيارية واختبار كفاءة اللغة الإنجليزية باستخدام النسبة الموزونة لكل اختبار بعد ذلك سيتم التواصل مع الطلاب المقبولين لإبلاغهم بالنتائج وإرسال رسائل اعتذار للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في القبول هذا العام

مواعيد انعقاد البرنامج وطريقة تنفيذه



يعقد البرنامج خلال الفترة المسائية من السنة الدراسية بمعدل يصل إلى 5-10 ساعات أسبوعياً مع إمكانية زيادة عدد الساعات عند الحاجة وذلك دون تعارض مع الدراسة النظامية للطلاب في المدارس ويتم تنفيذ البرنامج عن بعد عبر منصات التعليم الإلكتروني مع إمكانية عقد ورش عمل حضورية عند الحاجة

دور إدارات التعليم في دعم البرنامج



ودعت وزارة التعليم إدارات التعليم في مختلف المناطق إلى نشر الوعي حول البرنامج في المدارس وبين المعلمين والمعلمات وحث الطلاب المتميزين على التقديم وتفعيل التواصل مع الطلاب الملتحقين وأولياء أمورهم لتذليل أي صعوبات قد تواجههم كما تشدد الوزارة على أهمية التواصل الفعّال مع فريق برنامج "منافس تطوير القدرات" ومشاركة التحديات والمقترحات لتطوير البرنامج وتحقيق أهدافه بشكل مستمر

أهمية البرنامج في تحقيق رؤية المملكة 2030



يأتي إطلاق برنامج "منافس تطوير القدرات" ضمن جهود وزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء جيل من الشباب السعودي المؤهل علمياً ومهارياً والقادر على المنافسة في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية ويهدف البرنامج إلى إعداد الطلاب والطالبات لتحقيق التميز الأكاديمي وتهيئتهم للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية مما يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في التعليم والتطوير الأكاديمي

وأكدت وزارة التعليم أن برنامج "منافس تطوير القدرات" يمثل فرصة ثمينة للطلاب والطالبات لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية واكتساب المهارات اللازمة لمستقبلهم التعليمي والمهني وتشجع الوزارة جميع الطلاب المؤهلين على التقديم والاستفادة من هذه الفرصة المميزة متمنية لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية