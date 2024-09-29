السعودية | جداول الحصص الدراسية للأسبوع السابع عبر قنوات عين ومدرستي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نشرت قنوات عين عبر حسابها في منصة إكس: “جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي”.

جداول الحصص الدراسية للأسبوع السابع

ويتم بث الدروس عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”، من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

ويمكن متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات عين ومنصة مدرستي على موقع يوتيوب.

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