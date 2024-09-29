السعودية | بـ 44 ْمئوية.. “مكة المكرّمة وينبع” تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وينبع سجّلتا أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 12 درجة فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 42 ْمئوية في المدينة المنوّرة والعلا، و41 درجة في الدمام والأحساء، و40 ْمئوية في الخرج ووادي الدواسر والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 19 ْمئوية، وطريف والقريات 20، ونجران والطائف 21 ْمئوية.

وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى، إلى سماءٍ غائمة جزئياً غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

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