10 آلاف مستفيد من دورات "مسعفون بلا حدود" في 2024

عهد السعيد عهد السعيد

الدمام - شريف احمد - قدّم فريق ”مسعفون بلا حدود“ أكثر من 300 دورة وورشة عمل، خلال العام الجاري 2024؛ بهدف إيجاد مسعف في كل منزل، يستطيع التصرف في حالات الطوارئ.وأكدت المدربة بالفريق عهد السعيد أن الفريق الذي تأسس عام 2020، ويضم أكثر من 200 متطوع، مختص بنشر ثقافة الإسعافات الأولية، من خلال 70 مدربًا، يعملون على نشر الإسعافات الأولية في كل منزل، وتقديم دورات عديدة تطوعية، في المدارس والجامعات والمحافل المتنوعة.وقالت السعيد: خلال عام 2024 م قدمنا أكثر من 300 دورة وورش عمل تخصصية، استهدفنا من خلالها أكثر من 10 آلاف مستفيد من مختلف الفئات، سواء من روضات ومدارس وجامعات.وبينت أن الفريق يقدّم الدورات للصغار والكبار، سواء كانت الدورات في الإنعاش الرئوي، أو الغصة، أو الإسعافات الأولية بشكل عام، مشيرةً إلى أن لكل فئة عمرية لها طريقة عمل خاصة بالإسعافات، تختلف طريقها بحسب عمر المصاب، فالطفل الرضيع له اشتراطات خاصة في حالة الغصة، وكذلك عند البالغ.