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حريق في مجمع تجاري بسوق جدة الدولي.. والدفاع المدني يتدخل

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مجمع تجاري بسوق جدة الدولي.. والدفاع المدني يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في سوق جدة الدولي بحي الخالدية بجوار طريق المدينة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة من الموقع.
وهرعت فرق وآليات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتعمل على إخماد النيران والسيطرة على الموقف، ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.

وتواصل ”اليوم“ مع المديرية العامة للدفاع المدني للحصول على مزيد من التفاصيل حول الحريق، وأسباب اندلاعه، وحجم الخسائر الناجمة عنه.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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