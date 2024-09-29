السعودية | “الطاقة”: تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وزارة الطاقة عن بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة.

وأوضحت أن المشروع يستهدف إعادة إنتاج الغاز الطبيعي في شبكة الغاز الرئيسية بمعدل 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأشارت إلى أن المشروع يُسهِم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط