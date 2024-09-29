السعودية | “الطاقة”: تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الطاقة”: تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أعلنت وزارة الطاقة عن بدء تشغيل أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي عن طريق حقن الغاز المعالج في مكمن الحوية عنيزة.
وأوضحت أن المشروع يستهدف إعادة إنتاج الغاز الطبيعي في شبكة الغاز الرئيسية بمعدل 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وأشارت إلى أن المشروع يُسهِم في إدارة التغيرات الموسمية على الطلب، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وخفض الانبعاثات الكربونية.
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