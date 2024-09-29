مؤشرات لظهور حالات متطرفة للأمطار خلال الخريف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا تفصيليًا عن التوقعات الفصلية المناخية خلال فصل الخريف «سبتمبر- أكتوبر - نوفمبر» 2024م لدرجة الحرارة السطحية وهطول الأمطار.

وأوضح المركز أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكشف التقرير عن توقعات بوجود حالات متطرفة للأمطار خلال هذا الفصل.

وأفاد أن توقعات مؤشر النينو 3.4، وأيضًا مؤشر ثنائي الأقطاب للمحيط الهندي يشيران إلى المرحلة المحايدة، وهذا يدل إلى أن معدلات درجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار على شبه الجزيرة العربية، عادة ما تكون قريبة من معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف.

4 مناطق حارة

وأبانت نتائج التوقعات باستخدام النماذج العددية للمناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال هذا العام 2024م، مشيرة إلى أن الارتفاع الأعلى يتركز على المناطق «حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والذي يصل إلى درجة واحدة مقارنةً بفصل الخريف خلال السنوات التاريخية الماضية، متوقعًا أن يكون التغير أقل من ذلك على باقي مناطق المملكة.

هطول الأمطار

وبالنسبة لهطول الأمطار فتشير التوقعات إلى الارتفاع بأعلى من المعدل الطبيعي للسنوات الماضية على المناطق جازان، ونجران، وعسير ممتدة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من الشرقية والرياض، كما يتوقع أن يكون هطول الأمطار أقل من معدلاتها على باقي مناطق المملكة.

التوقعات المناخية لفصل الصيف بالمملكة

* ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ

- ارﺗﻔﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ المناطق.

- أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺼﻞ إﻟﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة في ﺣﺎﺋﻞ، واﻟﻘﺼﻴﻢ، وﺗﺒﻮك، واﻟﺠﻮف واﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

* هطول الأمطار

- ارﺗﻔﺎع معدل الأمطار ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻴﺮ وﻧﺠﺮان وﺟﺎزان.

- ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺨﺮﻳﻒ.

* اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ «أكتوبر- نوفمبر»

- ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

- ارتفاع تدريجي ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.