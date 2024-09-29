شكرا لقرائتكم خبر "موسم الرياض" يطرح تذاكر أهم بطولة لأساطير التنس في العالم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت اليوم (السبت) تذاكر بطولة "The 6 Kings Slam" المنتظرة ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك من خلال منصة webook لبيع تذاكر فعاليات الموسم.



حيث ستشهد البطولة التي تعد واحدة من أهم البطولات التي تقدم أغلى الجوائز على مستوى العالم، بإجمالي مجموع جوائز 12 مليون دولار، منافسة بين ستة من أفضل لاعبي التنس في العالم على مدار ثلاثة أيام من الإثارة والحماس، إذ ستقام المباريات في 16 و17 و19 أكتوبر المقبل على أرض "The Venue" منطقة موسم الرياض الجديدة.



وستوزع الجوائز على المتنافسين حيث سينال المركز الأول ست ملايين دولار، والثاني 3 ملايين دولار، والثالث مليوني دولار، أما الرابع فسيحصل على مليون دولار.



ويتصدر المنافسات النجم العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد بطولات"جراند سلام" بـ 24 لقباً.

إلى جانبه، يشارك الإسباني رافاييل نادال، المعروف بـ"ملك الملاعب الرملية" لتفوقه الكبير في بطولة رولان جاروس التي حقق لقبها 14 مرة.



ويمثل الجيل الصاعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، والذي أبدع في بطولة كأس موسم الرياض للتنس العام الماضي عندما تغلب على منافسه ديوكوفيتش.



كذلك يشارك الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالمياً، والإيطالي الشاب يانيك سينر، أحد أبرز الوجوه الجديدة في الساحة العالمية، والدنماركي هولغر رونه، الذي يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة على المستوى الدولي.



وتشكل البطولة فرصة ذهبية لعشاق التنس لمتابعة مواجهات لا تفوت بين عمالقة اللعبة.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الخامسة من موسم الرياض تشهد مجموعة من البطولات العالمية والفعاليات الرياضية المتميزة التي ينتظرها عشاق الرياضة والترفيه، في إطار حرص الموسم على تقديم تجربة استثنائية بمعايير دولية في العاصمة السعودية.