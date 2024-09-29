وفيات المدينة المنورة المنقولة ضعف 11 منطقة

سجلت حالات الوفاة المنقولة خلال العام الماضي نموا بـ2%، حيث بلغ إجمالي حالات الوفاة المنقولة 331 حالة مقابل 326 حالة وفاة منقولة في عام 2022، وذلك في وقت فاقت فيه حالات الوفيات المنقولة في منطقة المدينة المنورة حالات 11 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الجوف، وعسير، والباحة، وتبوك، والرياض، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، ومكة المكرمة بـ37%.

نقل الوفيات

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام الماضي عن توليها مسؤولية نقل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز، وعلى الطرق الطويلة والسريعة فقط، بدلا عن القوات الخاصة لأمن الطرق منذ 2017، مشيرة إلى أنه يلاحظ انخفاض في نقل الوفيات خلال السنوات الخمس الماضية إجمالا نتيجة إجراءات اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، حيث حرصت على تقليل الوفيات والإصابات، إذ تم نقل 1987 وفاة خلال 5 سنوات، منها 666 وفاة في عام 2019 بـ34%، ونقل 382 وفاة في عام 2020 بـ19%، ونقل 282 وفاة في عام 2021 بـ14%، ونقل 326 وفاة في عام 2022 بـ16%، ونقل 331 وفاة في العام الماضي بـ17%.

الأكثر حالات

تصدرت منطقة المدينة المنورة أكثر مناطق المملكة حالات وفيات منقولة، حيث بلغ إجمالي حالات الوفيات المنقولة 121 حالة بـ37%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 104 حالات منقولة بـ31%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 90 حالة وفاة منقولة بـ27%، ونجران رابعا، بإجمالي 6 حالات وفاة منقولة بـ2%، والحدود الشمالية خامسا، بإجمالي 3 حالات وفاة منقولة بـ1%. 4 مناطق سجلت 4 مناطق، ممثلة في: الجوف وعسير والباحة وتبوك، غياب حالات الوفاة المنقولة، وحصدت «صفر» حالات وفاة منقولة، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بنقل حالة وفاة وحيدة بـ0.30%، وتساوت مناطق القصيم وحائل وجازان ثالثا، بإجمالي حالتي وفاة منقولة لكل منها بـ0.60%.

%2 نمو حالات الوفيات المنقولة العام الماضي

331 حالة وفاة منقولة

%37 من حالات الوفاة المنقولة بالمدينة المنورة

4 مناطق صفر حالات وفاة منقولة

1987 حالة وفاة منقولة خلال 5 سنوات

أكثر المناطق وفيات منقولة:

المدينة المنورة: 37%

الشرقية: 31%

مكة المكرمة: 27%

نجران: 2%

الحدود الشمالية: 1%