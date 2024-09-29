السعودية | “التحالف الإسلامي” يتناول الرؤى الاستشرافية في ندوته العلمية لمحاربة الإرهاب عبر التقنيات الرقمية الأربعاء القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأربعاء القادم ندوته العلمية تحت عنوان “رؤية استشرافية لمحاربة الإرهاب من خلال التقنيات الرقمية”، وذلك في مقره بمدينة الرياض.

ويشارك في الندوة نخبة من مفكرين، وإعلاميين، وباحثين من دول التحالف الإسلامي، إلى جانب الشركاء الدوليين، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وممثلي المنظمات والكيانات العالمية المعنية بمحاربة الإرهاب.

وأوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف لتعزيز الجاهزية العلمية والمعرفية في مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدًا ان هذه الفعالية تهدف إلى استكشاف آخر المستجدات والتحديات المتعلقة بالتطرف وآليات استشرافه، وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الآفة العالمية، خاصة في مجالات الفكر والإعلام، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري.

وستركّز الندوة على دور التكنولوجيا الرقمية في التصدي للإرهاب الفكري، مستعرضةً كيفية توظيف التقنيات الرقمية في مواجهة الفكر المتطرف، فضلًا عن تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المراكز البحثية في فهم وتحليل إستراتيجيات الجماعات الإرهابية، كما ستتم مناقشة كيفية مواجهة النشر الإعلامي للجماعات الإرهابية، وتطوير آليات فعالة لمجابهة تقنيات الإعلام التي تعتمد عليها هذه الجماعات.

وسيخصص جزء من الندوة لتناول مصادر تمويل الإرهاب والتشريعات المتعلقة بالتمويل الرقمي، حيث سيتم استعراض أحدث الأساليب التي تعتمدها هذه الجماعات في تمويل أنشطتها، ومناقشة إستراتيجيات متكاملة بين الجهات المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب.

وتسلط الندوة الضوء على الجانب الأمني والعسكري في محاربة الإرهاب، حيث سيتم تقديم أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مواجهة التهديدات الإرهابية، وذلك في إطار تعاون دولي وتكامل بين الدول الأعضاء والدول الداعمة.

ويمكن للمهتمين أو الباحثين الراغبين في مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، التواصل مع مركز التحالف الإسلامي عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

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