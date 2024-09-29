شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة المصرية تكشف تفاصيل القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الشرطة المصرية، تفاصيل القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي، عبد الله الفريدي، إذ عُثر على أشلائه في أكياس قمامة، عقب تقطيعها من قبل حارس الفيلا، الذي يعد مرتكب الجريمة، وفي الوقت نفسه كشفت نتائج المتابعة الأمنية إلى القبض على الحارس الذي ارتكب جريمته.

وأشارت المصادر إلى أن حارس الفيلا استخدم سكاكين وقطع جثة المجني عليه إلى أشلاء ثم دفنها لإخفاء معالم الجريمة.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر كانت تلقت بلاغا يفيد باختفاء رجل الأعمال السعودي، وشكلت الشرطة فريقا أمنيا كبيرا استطاع تحديد الجاني من خلال الكاميرات بالإضافة إلى استخدامه بطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه.

وتابعت، تبين قيام الجاني بسرقة ذهب ومبلغ مالي و5 ساعات ثمينة من فيلا المجني عليه بعدما قام بقتله.

وأشارت إلى أن المفاجأة بحسب العربية، كانت في علاقة الطرفين قبل الحادثة حيث تشير المعلومات إلى أن الفريدي قام بإهداء الحارس هاتفاً جديداً ومبلغاً مالياً كنوع من المكافأة.”

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