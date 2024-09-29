شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رجل أعمال سعودي في مصر.. ماذا أهدى المجني عليه لقاتله قبل الجريمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مفاجأة كشفت عنها التحقيقات في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي، عبدالله الفريدي، والذي قُتل على يد حارس الفيلا الخاصة به في مصر.

وبحسب التحقيقات، إلى أن "الفريدي" أهدى حارسه هاتفاً جديداً ومبلغاً مالياً كنوع من المكافأة.



وكشفت مباحث الجيزة عن تفاصيل الجريمة التي أثارت الغموض حول اختفاء رجل الأعمال السعودي، عبد الله الفريدي.

وكان عُثر على أشلائه في أكياس قمامة، عقب تقطيعها من قبل حارس الفيلا، الذي يعد مرتكب الجريمة، وفي الوقت نفسه كشفت نتائج المتابعة الأمنية إلى القبض على الحارس الذي ارتكب جريمته.



قتل وسرقة

وذكرت قناة "العربية" تفاصيل جديدة عن الحادث الواقع في مدينة القاهرة الجديدة بمصر، إذ نقلت عن مصادر أمنية، قولهم، إن حارس الفيلا استخدم أسلحة بيضاء وقطّع جثة المجني عليه إلى أشلاء ثم دفنها لإخفاء معالم الجريمة.

