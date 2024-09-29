شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
ونصحت بالحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسديد. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
وبين أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على جذم ويلملم
ونصحت بالحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسديد. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة .— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 29, 2024
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/hbkhzBzUsW
طقس مكةويأتي ذلك في ظل إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من طقسها.
وبين أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على جذم ويلملم