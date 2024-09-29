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أمطار غزيرة وسيول.. الدفاع المدني يحذر من طقس مكة المكرمة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
ونصحت بالحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسديد. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

طقس مكة

ويأتي ذلك في ظل إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة، محذرًا من طقسها.
وبين أنها تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على جذم ويلملم
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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