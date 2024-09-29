اخبار السعوديه

حريق هائل في سوق جدة الدولي

0 نشر
0 تبليغ

اندلع صباح اليوم، حريق هائل في سوق جدة الدولي، حيث قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحريق الذي لا يزال مستمرا منذ ساعات الصباح الأولى.

ولم يتضح بعد أسباب الحريق والخسائر التي نجمت عنه ، ويعتبر سوق جدة الدولي من أكبر الأسواق في المحافظة والتي يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما ، ويعد صرحا ضخم ذو تصاميم كلاسيكية فريدة من نوعها من الخارج أما من الداخل فقد حظى بديكورات فخمة وسط شلالات ونوافير مائية رائعة الجمال أشبه ببحيرات صغيرة ، ويشتمل على ما يقرب من مائتي محل تجاري يخدم رواد السوق، ويضم محلات لها تاريخ حافل في تجارة أشهر الماركات المحلية والعالمية ، وفي الاوان الاخيري اصبح السوق يضم محلات الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.


كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في سوق جدة الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا