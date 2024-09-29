اندلع صباح اليوم، حريق هائل في سوق جدة الدولي، حيث قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحريق الذي لا يزال مستمرا منذ ساعات الصباح الأولى.

ولم يتضح بعد أسباب الحريق والخسائر التي نجمت عنه ، ويعتبر سوق جدة الدولي من أكبر الأسواق في المحافظة والتي يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما ، ويعد صرحا ضخم ذو تصاميم كلاسيكية فريدة من نوعها من الخارج أما من الداخل فقد حظى بديكورات فخمة وسط شلالات ونوافير مائية رائعة الجمال أشبه ببحيرات صغيرة ، ويشتمل على ما يقرب من مائتي محل تجاري يخدم رواد السوق، ويضم محلات لها تاريخ حافل في تجارة أشهر الماركات المحلية والعالمية ، وفي الاوان الاخيري اصبح السوق يضم محلات الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.