حريق هائل في سوق جدة الدولي

ولم يتضح بعد أسباب الحريق والخسائر التي نجمت عنه ، ويعتبر سوق جدة الدولي من أكبر الأسواق في المحافظة والتي يتجاوز عمرها أكثر من 50 عاما ، ويعد صرحا ضخم ذو تصاميم كلاسيكية فريدة من نوعها من الخارج أما من الداخل فقد حظى بديكورات فخمة وسط شلالات ونوافير مائية رائعة الجمال أشبه ببحيرات صغيرة ، ويشتمل على ما يقرب من مائتي محل تجاري يخدم رواد السوق، ويضم محلات لها تاريخ حافل في تجارة أشهر الماركات المحلية والعالمية ، وفي الاوان الاخيري اصبح السوق يضم محلات الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.
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