شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : استمرار هطول الأمطار إلى الجمعة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، باستمرار فرص هطول الأمطار إلى الجمعة المقبلة.

وأكد المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مكة المكرمة، ورياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقع المركز جريان للسيول، وتساقط البرد،وارتفاع الأمواج علىن السواحل مع احتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

ونوه بأن المناطق المتأثرة بهذه الأمطار تشمل جازان، ونجران، وعسير، والباحة.