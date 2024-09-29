10 ملايين عقد سجلتها إيجار

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الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق من يوم غدٍ الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية...
466 حكما تصدر يوميا من المحاكم الجزائية
بلغت القضايا الجزائية المنجزة في كل المحاكم نحو 36.408 قضية، بينما بلغت الجلسات 115.840 جلسة، وعدد الأحكام الصادرة 42.386 حكما، وذلك بواقع 466...
47 مليون ريال لعقود صيانة جوامع ومساجد نجران
دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس، عددًا من عقود مشاريع الصيانة لجوامع ومساجد...
خطة تربوية لرفع نواتج التعلم باختبارات نافس
رسم تربويون، خطة مقترحة لرفع نواتج التعلم في اختبارات «نافس» الوطنية للعام الدراسي الجاري، تتكون من 6 اقتراحات من أبرزها توعية...
5 برامج اجتماعية لرعاية ذوي الإعاقة
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية لذوي...
استشهاد رجلين من الدفاع المدني في حريق سوق جدة الدولي
استشهد اثنان من رجال الدفاع المدني هما الجندي أول أكرم جمعة الجهني والجندي عبدالله مناحي السبيعي، وذلك أثناء أداء مهام عملهما في...
إقبال على مزاد تمور العلا في أسبوعه الثالث
شهد مزاد العُلا للتمور، في أسبوعه الثالث إقبالا من عدد من المستشمرين والمشترين، من داخل وخارج المملكة، ويحظى المزاد الذي تنظمه...
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