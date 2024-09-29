10 ملايين عقد سجلتها إيجار

الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق من يوم غدٍ الاثنين حتى يوم الجمعة المقبل دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية... الرياض الرياض دوت الخليج 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ 466 حكما تصدر يوميا من المحاكم الجزائية بلغت القضايا الجزائية المنجزة في كل المحاكم نحو 36.408 قضية، بينما بلغت الجلسات 115.840 جلسة، وعدد الأحكام الصادرة 42.386 حكما، وذلك بواقع 466... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ 47 مليون ريال لعقود صيانة جوامع ومساجد نجران دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس، عددًا من عقود مشاريع الصيانة لجوامع ومساجد... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ خطة تربوية لرفع نواتج التعلم باختبارات نافس رسم تربويون، خطة مقترحة لرفع نواتج التعلم في اختبارات «نافس» الوطنية للعام الدراسي الجاري، تتكون من 6 اقتراحات من أبرزها توعية... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ 5 برامج اجتماعية لرعاية ذوي الإعاقة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج الاجتماعية المقدمة في المنشآت الحكومية لذوي... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ استشهاد رجلين من الدفاع المدني في حريق سوق جدة الدولي استشهد اثنان من رجال الدفاع المدني هما الجندي أول أكرم جمعة الجهني والجندي عبدالله مناحي السبيعي، وذلك أثناء أداء مهام عملهما في... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ إقبال على مزاد تمور العلا في أسبوعه الثالث شهد مزاد العُلا للتمور، في أسبوعه الثالث إقبالا من عدد من المستشمرين والمشترين، من داخل وخارج المملكة، ويحظى المزاد الذي تنظمه... العلا : دوت الخليج العلا : دوت الخليج 26 ربيع الأول 1446 هـ 26 ربيع الأول 1446 هـ

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