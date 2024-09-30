شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على منطقتيّ عسير ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.كما نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (الطائف - ميسان - أضم- العرضيات ) بدءًا من اليوم 30 سبتمبر 2024 إلى يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 م.وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.