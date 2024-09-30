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تحذير أمني من طلبات مجهولة لتحديث البيانات البنكية.. إليك طريقة الإبلاغ

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر الأمن العام المواطنين من الرسائل أو الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث بياناتهم البنكية.
تحت عنوان "الوقاية أمان" جاء على الحساب الرسمي للأمن العام على منصة إكس: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية".

الإبلاغ عن جرائم المعلوماتية

وحدد الأمن العام طريقتين للإبلاغ عن جرائم المعلوماتية:

- مراجعة أقرب مركز شرطة.
- عبر تطبيق "كلنا أمن".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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