شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين جودة الحياة.. بدء تنفيذ ممشى نموذجي ومسطحات خضراء بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة النعيرية، أعمال تنفيذ ممشى رياضي وصحي، بحي الخليج بطول 750 متراً طولياً، بمساحة إجمالية 14 ألف متر مربع، إضافة إلى إنشاء مسطحات خضراء وممشى نموذجي بالمدخل الشرقي للمحافظة بمساحة إجمالية 23 ألف متر مربع، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في محافظة النعيرية، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقّق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد المطيري، أن البلدية بدأت في تنفيذ ممشى رياضي وصحي بحي الخليج ومسطحات خضراء، وممشى نموذجي بالمدخل الشرقي للمحافظة تتضمن مسارات رياضية ومسطحات خضراء وأشجار وإنارة تجميلية وجلسات متنوعة.
ولفت إلى حرص البلدية على إقامة عدد من المماشي الرياضية والصحية لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المحافظة، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمحافظة متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى حياة أفضل وبيئة مستدامة للسكان.
من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد المطيري، أن البلدية بدأت في تنفيذ ممشى رياضي وصحي بحي الخليج ومسطحات خضراء، وممشى نموذجي بالمدخل الشرقي للمحافظة تتضمن مسارات رياضية ومسطحات خضراء وأشجار وإنارة تجميلية وجلسات متنوعة.
جهود أنسنة المدنوأشار إلى إن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن، منوها إلى إن هذه المشاريع صُممت للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيداً عن مخاطر السيارات، إضافة إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار للتصميم الهندسي مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسارات الداخلية وفي أماكن انتظار السيارات.
ولفت إلى حرص البلدية على إقامة عدد من المماشي الرياضية والصحية لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المحافظة، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمحافظة متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى حياة أفضل وبيئة مستدامة للسكان.