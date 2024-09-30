شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يدعو لتطوير خدمات وبرامج صندوق التعليم العالي الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.