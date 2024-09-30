السعودية | ‎تواجد جمعية ألزهايمر في الورش التوعوية التعريفية بمراحل المرض في كافة مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ‎الخليج 365_الرياض

‎في إطار تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية والمجتمعية، بهدف حصر مرض ألزهايمر والوصول إليهم وتقديم الوعي والمساندة والبرامج المتخصصة للأسر. تم توقيع اتفاقية بين الطرفين المدير التنفيذي لجمعية السلياك سعادة الأستاذة/ عبير العريني، وسعادة الأستاذة/ رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وهذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات لدعم المرضى.

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ففي إطار الشراكة الاستراتيجية وتضامنا مع انطلاقة حملة (وصيهم علي) للشهر العالمي لألزهايمر مع القطاعات المختلفة قامت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بتقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية في عدد من الجهات ومنها محاضرتين توعوية في شركة أرامكو والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي ألقتها الأستاذة رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية وتم التعريف بحملة الشهر العالمي لألزهايمر والريادة في تسليط الضوء على قضية وأبعاد المرض واستعراض مسارات التحول والتمكين لمشاريع الجمعية. وتحدث سعادة الدكتور فواز البراهيم استشاري طب الأعصاب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية تحدث عن ما هو مرض ألزهايمر ومراحله وأعراضه وطرق التعامل مع المريض. وكما تم تنظيم محاضرة في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور سعادة الدكتور لؤي الخميس استشاري أول طب كبار السن والعلاج التلطيفي وتحدث فيها عن مرض ألزهايمر. وتم تنظيم محاضرة في جمعية التنمية الأهلية بحي الملك فهد ألقاها سعادة الأستاذ فيصل العثيم عضو مجلس إدارة للجمعية ومقدم رعاية ومؤسس مجموعات الدعم الذاتي لمقدمي الرعاية وتحدث عن دوره في الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات. وتحدث سعادة الدكتور صلاح الدهان استشاري طب الأسرة عن مرض ألزهايمر ومراحله وطرق التعامل معه.

كما أنّ الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شاركت في العديد من مناطق المملكة الملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بالتوعية وتعالج قضاياه الملحة حيث أن تم عمل محاضرتين توعوية في المنطقة الغربية في مجمع الملك عبدالله الطبي ووزارة الموارد البشرية ألقتها سعادة الأستاذة رؤى ميلباري مديرة التثقيف الصحي في الجمعية تحدثت فيها عن مرض ألزهايمر والخدمات المقدمة من الجمعية. وفي المنطقة الشرقية تم عمل محاضرة مع صيدلية الدواء وتحدثت فيها سعادة الدكتورة رؤى خلاف استشارية مخ وأعصاب متخصصة في أمراض الذاكرة وألزهايمر. كما تسهم الجمعية خلال تلك المشاركات في التعريف ببرامجها المختلفة وتقديم طروحات علمية تخدم العديد من القطاعات. وتم إنارة العديد من الأبراج والمجمعات والمطاعم ودور السينما والأندية الرياضية (الهلال والنصر) باللون البنفسجي وعرض وسائل الحملة التوعوية.

‎هذا وتدعو الجمعية للتضامن مع الشهر العالمي لألزهايمر والتفاعل عبر المنصات الإلكترونية ومنتجات الحملة التوعوية ومتابعة الحسابات على @saudialziehmer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيسي للجمعية.

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