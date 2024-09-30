خطة لرفع إنتاج الورود بواسطة البيوت المحمية

تتجه المملكة لتوطين زراعة الورود، وذلك من خلال مضاعفة الإنتاج عبر البيوت المحمية، إذ وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المتخصصة في إدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، وإحدى مزارع الورد.

وكشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، عن زيادة إنتاج الورد العام الماضي 2023 بنسبة 34%، حيث ارتفع من 500 مليون وردة في عام 2020، إلى 960 مليون وردة، حيث يستهدف القطاع الوصول إلى إنتاج 2 مليار وردة بحلول عام 2026م.

طلب ثابت

يشهد سوق الورود بالمملكة طلبًا ثابتًا، مدفوعًا بالممارسات الثقافية والاحتفالات والجماليات، وتعد الورود جزءًا لا يتجزأ من تقاليد المملكة، حيث تُستخدم في مناسبات مختلفة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية والتجمعات الاجتماعية.

ويتميز السوق بمجموعة واسعة من الزهور المزروعة محليًا والمستوردة، والتي تلبي تفضيلات متنوعة وجماليات التصميم، تتماشى القيمة الزخرفية للزهور المقطوعة مع تركيز الثقافة السعودية على الجمال البصري والجماليات، مما يجعل السوق جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والمناسبات الخاصة.

إنتاج الورد في المملكة

وأشارت البيئة والمياه والزراعة، إلى أن الاستثمار في قطاع إنتاج الورد موعود بتحقيق مكاسب عديدة في المستقبل القريب؛ حيث يُعد استهلاك الورد جزءًا من نمط الحياة اليومية، وسلعة فاخرة تجد إقبالًا لدى العديد من المستهلكين، كما يُسهم تطور التسوق الإلكتروني في سهولة شراء المستهلكين للورود؛ مما يزيد حجم الطلب عليها، إلى جانب إسهام نمو قطاع السياحة والفنادق في مضاعفة الطلبات المتوقعة لمنتجات الورود، إضافةً إلى تطور استخداماتها في العديد من المجالات الصناعية، والمصادر الطبيعية للمركبات الطبية الطبيعة؛ مثل مضادات الأكسدة، فضلًا عن استخدام الورد في صناعة الإكسسوارات، والديكورات، والعطور.

مدن للورود

وعدّدت الوزارة الميز النسبية والخصائص المتوافرة لنجاح مشروعات زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوافر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للإسهام في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

يُشار إلى أن الورد يُعد من القطاعات التي يدعمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، من خلال إنشاء مشاتل، ومُدن للورود والنباتات العطرية في عددٍ من مناطق المملكة، ويسعى البرنامج للتوسع في زراعة وإنتاج الورد.

استثمارات الورد

%37 زيادة عن العام الماضي 2023.

500 مليون وردة في عام 2020.

960 مليون وردة في 2023.

2 مليار وردة المستهدف في 2026.

433 مستفيدًا من الدعم في 9 مناطق.