شكرا لقرائتكم خبر عن "شبكة المواهب الرقمية".. مبادرة من "الاتصالات" لدعم الشركات الناشئة والريادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة لدعم القطاع التقني وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة شبكة المواهب الرقمية " TechTalentHub " للتعاون مع شركات التوظيف والموارد البشرية، من أجل تقديم خدماتها ومميزاتها للشركات الناشئة والريادية، والمواهب الرقمية الوطنية.

المبادرة تسعى إلى التعاون مع الشركات المختصة في خدمات التوظيف والموارد البشرية، لتمكين الشركات والكفاءات التقنية من الاستفادة من الفرص والممكنات المتاحة عبر الشراكات المتعاونة. أهداف المبادرة

- تمكين الشركات الريادية والناشئة من الاستفادة من خدمات شركات الموارد البشرية.

- تيسير الوصول إلى الكفاءات التقنية، وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المتاحة.

- مضاعفة فرص العمل والتغلب على تحديات الاستقطاب. الفئات المستهدفة - الشركات التقنية.

- المواهب التقنية.