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"نزاهة" تجري 289 تحقيقًا وتوقف 136 شخصًا خلال سبتمبر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أغسطس 2024م.
وبلغت حصيلة أعمال خلال شهر سبتمبر 3903 جولات رقابية، و أجرت 289 تحقيقاً، وأوقفت 136موقوفًا منهم من أطلق سراحه.

وشملت التحقيقات 5 وزارات وهي الداخلية والعدل والصحة والتعليم والبيئة والمياه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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