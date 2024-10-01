شكرا لقرائتكم لقطات مذهلة لتدفق الشلالات في الطائف بعد هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد ولقطات مذهلة لتدفق شلالات مياه الأمطار في محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.

أمطار على الطائف:

وشهدت الطائف خلال الساعات الماضية حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.

كما تتهيأ الفرصة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.