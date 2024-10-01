شكرا لقرائتكم توضيح مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 بالتفصيل طريقة وخطوات تغيير الآيبان البنكي للمستفيدين للحصول على الدعم، مؤكدا أهمية تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير عليها لضمان وصول الدعم للمستحقين.

حساب متابعات الخليج 365 والآيبان البنكي

جاء ذلك في رد من حساب متابعات الخليج 365، على مستفيد وجه سؤالا قال فيه : “في حال رغبتي بتغيير حسابي البنكي فما هي الطريقة لعمل ذلك؟”.

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وأجاب حساب متابعات الخليج 365، بقوله : “من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى “ملف المستفيد” من القائمة ثم الحساب البنكي ومن ثم تغيير رقم الآيبان”.

خطوات تغيير الآيبان البنكي

ويمكن تغيير الآيبان البنكي للمستفيد من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب متابعات الخليج 365

الذهاب إلى “ملف المستفيد” من القائمة

ثم الضغط على الحساب البنكي

ثم تغيير رقم الآيبان

الاستعلام عن مبلغ الدعم

ويمكن لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365، أيضا استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب متابعات الخليج 365

الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية

إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا

إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا

إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب متابعات الخليج 365 على الهاتف الذكي: