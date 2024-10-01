شكرا لقرائتكم خبر عن معارض وأركان تفاعلية في احتفالية "طويق" و"التطوعي" باليوم الوطني.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفي جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة، بالشراكة مع جمعية العمل التطوعي، في احتفالية مميزة تقام على مدى يومين بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ”سايتك“ في الخبر، ابتداءً من يوم الجمعة.

وتزخر الاحتفالية بفعاليات وطنية متنوعة تعكس التلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، وتجسد مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقادته الميامين.

وتتضمن إقامة معرض تعريفي يضم أركاناً متنوعة تحاكي مختلف مناحي الحياة في المملكة، وتسلط الضوء على الإنجازات التنموية الهائلة التي تحققت في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية طويق، خالد العبيد، أن ذكرى اليوم الوطني تمثل فرصة ثمينة لتعزيز قيم الولاء والمحبة للقيادة الرشيدة، وترسيخ أواصر التضامن والأخوة بين أبناء المجتمع.



فعاليات وطنية متنوعة



وأوضح "العبيد" أن الاحتفالية المشتركة تشتمل على فعاليات متنوعة تبرز القيم الوطنية الأصيلة، من خلال أركان تفاعلية ومعارض ومسابقات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتبرز التطورات والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، سواءً الصحية أو التعليمية أو الأمنية أو الرياضية وغيرها، إلى جانب تعزيز الروح الوطنية واستلهام العبر من الماضي لإنارة دروب المستقبل.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية العمل التطوعي، عبدالله الغامدي، إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تهدف إلى إبراز المنجزات الوطنية من خلال فعاليات متنوعة، من بينها أركان توضح مسيرة التطور في قطاع التعليم، بدءاً من الكتاتيب وانتهاءً بمنصات التتويج العالمية، إلى جانب معرض تفاعلي يجسد النهضة الأمنية التي وصلت إليها المملكة باستخدام أحدث التقنيات.

وأضاف الغامدي أن الاحتفالية تتضمن ركناً يحكي قصة التطور في المجال الصحي، وركناً بعنوان ”المستقبل أولاً“ يلقي الضوء على أبرز المشاريع المستقبلية في المملكة، فيما يتناول ركن ”الرياضة أولاً“ جهود المملكة في دعم وتطوير القطاع الرياضي.

وأشار إلى أن الفعاليات تشمل أيضاً أركاناً مجتمعية بمشاركة أبناء الشهداء والأيتام، إلى جانب إقامة ركن مصور لملوك المملكة العربية السعودية، وركن لإبراز مواهب الأطفال في التعبير عن مشاعرهم الوطنية من خلال الرسم، وركن آخر يتيح للزوار التعبير عن مشاعرهم الوطنية بكلمات مؤثرة، فضلاً عن إقامة مسابقة تثقيفية تعرف الزوار بمناطق المملكة وأبرز معالمها.