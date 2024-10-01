شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تجري 288 عملية زراعة قوقعة بالنصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



هذا وأشارت "الصحة" إلى أن من أبرز نتائج برنامج زراعة القوقعة، إجراء أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة سنويًا، مشيرةً إلى أن النصف الأول من العام الحالي 2024م، شهد إجراء 288 عملية زراعة قوقعة، مؤكدةً أن نسبة نجاح عملية زراعة القوقعة تبلغ 100%.

كوادر طبية مؤهلة كما أوضحت أن نسبة الحصول على برامج متقدمة للتأهيل والنطق للحالات خلال العام الحالي 2024م، بلغت 100%، مبينةً أن مراكز زراعة القوقعة والتأهيل التابعة للتجمعات الصحية تمتلك كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة عالية، تعمل وفق أحدث التقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.

وأشارت إلى أن مراكز زراعة القوقعة الموجودة في المملكة تُقدِّم العديد من خدمات الرعاية الصحية لمرضى ضعف السمع، تشمل الفحوصات السمعية، والعمل الجراحي، والبرمجة، والتأهيل، والتشخيص المبدئي والنهائي.

هذا وتعمل المملكة على أن تكون في المراكز الأولى في زراعة القوقعة على المستويين الإقليمي والعالمي، وقد توسعت في زيادة عدد مراكز زراعة القوقعة التابعة لها، من خمسة مراكز في عام 2018م، إلى 17 مركزًا حاليًا. الدمام - شريف احمد - ​​يواصل برنامج زراعة القوقعة تقديم خدماته العلاجية عبر التجمعات الصحية، من خلال 17 مركزًا لزراعة القوقعة والتأهيل في المملكة العربية السعودية ، تتمتع بإمكانات تأهيلية متقدمة، وتوفر رعاية صحية متكاملة، حيث يهدف البرنامج إلى علاج مرضى ضعف السمع حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية بكل صحة وعافية.هذا وأشارت "الصحة" إلى أن من أبرز نتائج برنامج زراعة القوقعة، إجراء أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة سنويًا، مشيرةً إلى أن النصف الأول من العام الحالي 2024م، شهد إجراء 288 عملية زراعة قوقعة، مؤكدةً أن نسبة نجاح عملية زراعة القوقعة تبلغ 100%.كما أوضحت أن نسبة الحصول على برامج متقدمة للتأهيل والنطق للحالات خلال العام الحالي 2024م، بلغت 100%، مبينةً أن مراكز زراعة القوقعة والتأهيل التابعة للتجمعات الصحية تمتلك كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة عالية، تعمل وفق أحدث التقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.وأشارت إلى أن مراكز زراعة القوقعة الموجودة في المملكة تُقدِّم العديد من خدمات الرعاية الصحية لمرضى ضعف السمع، تشمل الفحوصات السمعية، والعمل الجراحي، والبرمجة، والتأهيل، والتشخيص المبدئي والنهائي.هذا وتعمل المملكة على أن تكون في المراكز الأولى في زراعة القوقعة على المستويين الإقليمي والعالمي، وقد توسعت في زيادة عدد مراكز زراعة القوقعة التابعة لها، من خمسة مراكز في عام 2018م، إلى 17 مركزًا حاليًا.