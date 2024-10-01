شكرا لمتابعة خبر عن غدا وزير الإعلام يدشن مشاريع هيئة الإذاعة والتلفزيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يدشن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، غدا الأربعاء عدة مشاريع نوعية في هيئة الإذاعة والتلفزيون والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الهيئة وتطوير المحتوى الإعلامي، ويتضمن الحدث إطلاق الدورة البرامجية الجديدة.

وستكشف الهيئة عن أهم المشاريع منها مشروع “استديو البرج”، وتبلغ مساحة أرضه ٢١٦،٠٠٠ م٢ والذي يهدف إلى رفع كفاءة استغلال أصول الهيئة وخلق عوائد استثمارية من خلال تأجير الاستديو لشركات الإنتاج، ويتميز الاستديو بتنوع المساحات ووجود مداخل مخصصة لحركة عربات النقل، مما يسهل عمليات الديكور والتجهيزات، وهو ما لا يتوفر في الاستديوهات الأخرى.

كما سيتم الكشف عن “استديو A”، الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع، وقد تم تصميمه بواسطة شركة “Clickspring” الأمريكية، حيث يحتوي الاستديو على أحدث التقنيات العالمية في مجال الكاميرات وأنظمة الصوت والصورة، مما يعزز من جودة الإنتاج.

أما مشروع “المراقبة والتحكم عن بعد”، فيهدف إلى ربط 140 مركزاً تلفزيونياً وإذاعياً في المملكة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وتأتي هذه المشاريع كخطوة مهمة نحو تعزيز المحتوى الإعلامي ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مما يعكس رؤية الهيئة في الابتكار والتطوير المستمر.

وستعلن الهيئة عن باقة واسعة من البرامج، والتي تهدف من خلالها الى تقديم تجربة إعلامية فريدة تلبي توقعات المشاهدين من خلال التنوع المميز ما بين برامج ترفيهيه ووثائقية وحوارية، وتعِد الهيئة المشاهدين بحلة جديدة من الأفكار والأعمال التي ستعلن عنها في الحفل، والتي تتواكب مع الطفرة الكبيرة التي تعيشها السعودية على جميع الجوانب من خلال الدورات السابقة والجديدة لتكون حاضرة بمحتوى يرتقي لذائقة المشاهد.