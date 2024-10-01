شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وافد سوري هدّد آخر في بث مرئي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن القبض على وافد هدّد آخر في بث مرئي.

وقال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة بمنطقة الرياض، إنها قبضت على وافد من الجنسية السورية لتهديده آخر في بث مرئي مباشر بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.



وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.