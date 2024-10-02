شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي بطريق "الدمام - الرياض" لأعمال صيانة.. السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة وقيادة أمن الطرق، عن بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق "الدمام - الرياض" ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وتشمل أعمال الصيانة مسافة 18 كيلومتراً من الطريق الرئيسي باتجاه الرياض، تبدأ من تقاطع طريق الظهران الجبيل السريع وحتى محطة وزن الشاحنات.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم إغلاق الطريق جزئياً مع إغلاق بعض المخارج والمداخل حسب متطلبات العمل، داعيةً مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر واتباع اللوحات الإرشادية والتحويلات المرورية البديلة حرصاً على سلامتهم وانسيابية الحركة المرورية.