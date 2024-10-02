السعودية | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق ببرامج الترقية الأكاديمية (التجسير)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس في استقبال طلبات التقديم للترقية الأكاديمية (التجسير) لحملة الدبلومات في الكليات الأربع التمريض والصحة العامة وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1446هـ, من خلال موقع الجامعة الإلكتروني ويستمر لمدة شهر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أن طرح هذه البرامج يأتي تماشيًا مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية للجامعة, مبينًا أنها تهدف إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، ورفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها في تخصصات التمريض أو الصحة العامة (دبلوم مراقبة وبائيات) وأحد تخصصات علوم الحاسب أو فروعه وأحد تخصصات إدارة الأعمال أو فروعه مما يؤهلهم للتطور في مجالهم واكتساب المهارات المطلوبة والتحصيل العلمي الكافي للحصول على درجة البكالوريوس في هذه التخصصات.

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