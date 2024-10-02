شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الموارد البشرية" يدعم إجراء دراسة حول رأس المال البشري بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبيانات وإعداد أبحاث حول سوق العمل، بما يعزز من تنمية رأس المال البشري الوطني.

ووقع مذكرة التعاون سعادة المدير التنفيذي للتحول والاستراتيجية في الصندوق المهندس محمد بن عبد الرحمن المحيميد وسعادة مساعد الأمين العام في المركز الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر.

وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تطوير البحوث وتنفيذ التدخلات السلوكية للمواءمة بين القوى الوطنية واحتياجات القطاع الخاص وزيادة تحفيز و تمكين المواطنين في سوق العمل، وكذلك التنسيق والتواصل في بناء نهج للتفاعل والتواصل مع أصحاب المصلحة في سوق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بما في ذلك بيانات رأس المال البشري بما يخدم الطرفين.

وأكدت الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات حول المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن تحقق تنمية رأس المال البشري في الأنشطة المحددة تحت نطاق عمل المركز، والتعاون في بناء الأبحاث والدراسات في مجالات سوق العمل بهدف فرز توصيات فعالة للتعامل مع التحديات وسبل مواجهتها، واستغلال الفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل.