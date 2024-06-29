أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن...اقرأ المزيد...

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