جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الزمالك و سيراميكا
الاتحاد السكندري يتعادل أمام الداخلية في الدوري
الاتحاد السكندري يتعادل أمام الداخلية في الدوري
الزمالك يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول
الزمالك يتقدم على سيراميكا في الشوط الأول
بدون مهاجم صريح.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا
أعلن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن...اقرأ المزيد...
إيبوكا يسجل هدف التعادل لسيراميكا فى مرمى الزمالك
إيبوكا يسجل هدف التعادل لسيراميكا فى مرمى الزمالك 'إيبوكا يسجل هدف التعادل لسيراميكا فى مرمى الزمالك'