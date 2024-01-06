شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الأحمال يحدد برنامجا بدنيا للاعبي الأهلي فى الإجازة قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي برنامجا بدنيا للاعبين خلال فترة الراحة التى حصل عليها، لأداء تدريبات محددة خلال الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوعين عقب التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال.

وحدد أندريس أندويا مخطط أحمال الأهلي برنامجا بدنيا للاعبين طوال فترة الراحة بأن يحصل اللاعبون على راحة سلبية دون أى تدريبات إضافية فى الأسبوع الأول من الإجازة، على أن يؤدوا تدريبات فى الجيم وبعض التدريبات البدنية خلال الأسبوع الثاني من فترة الراحة.

ويحصل الأهلي على راحة سلبية حتى يوم 10 يناير الجاري، على أن يستأنف تدريباته الخميس المقبل على ملعب مختار التتش في بداية التحضير للمنافسات القادمة.

على صعيد متصل، يترقب مسئولو الأهلي نتيجة الأشعة التي سيخضع لها المغربي رضا سليم لاعب الفريق قبل عودة الأحمر للتدريبات يوم 11 يناير الجاري لحسم موقفه من التدريبات الجماعية.

ورغم أن رضا سليم يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من مراحل تأهيله من إصابته الأخيرة في الكتف إلا أن عودته للتدريبات الجماعية مازالت تحتاج فترة ولن يعود للتدريبات الجماعية مع عودة الفريق يوم 11 يناير الجاري.

وتُحدد الأشعة التي سيُجريها رضا سليم موعد عودته للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف لكن اللاعب سيحتاج فترة أخرى من التأهيل بعد الأشعة لا تقل عن أسبوع ، ولن يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق الخميس المقبل.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة.