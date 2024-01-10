هنا جودة تفوز بجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - فازت لاعبة منتخب تنس الطاولة هنا جودة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة أفضل ناشئ عربي.

وتواجدت هنا جودة بطلة تنس الطاولة المصرية ولاعبة النادي الأهلي، ضمن القائمة النهائية، بعد فوزها بلقب بطولة إفريقيا 2023 لتنس الطاولة على حساب دينا مشرف.

هنا جودة

وزير الرياضة: الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها في المحافل القارية والدولية، الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.