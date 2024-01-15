كأس آسيا.. مانشيني يفتح النار على اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن أسباب سبب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأخضر، استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الآسيوية بقطر.



ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية أول مباراة له في كأس آسيا أمام عمان، غدًا الثلاثاء في الجولة الأولى من عمر دور المجموعات من البطولة.

وقرر مانشيني استبعاد 6 لاعبين من بينهم نواف العقيدي، حارس النصر وسلطان العنام، الظهير الأيمن للنصر، بجانب سلمان الفرج، لاعب وسط الهلال.

تصريحات مانشيني

علق مانشيني على استبعاد الست لاعبين خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل موقعة عمان، والتي نقلتها قناة ssc السعودية، حيث قال: "بالتأكيد أريد لاعبين يلعبون من أجل المنتخب وليس لانفسهم".

وتابع: "نواف العقيدي تم وضعه في القائمة لكنه تحدث لمدرب الحراس عن ضرورة وجوده في المنتخب ليلعب لذلك غادر معسكر المنتخب".

وأردف مانشيني تصريحاته: "تناقشت مع رئيس اتحاد كرة القدم وقلت له إن نواف يريد أن يغادر وهذه ثالث مرة يأتي ويطلب المغادرة".

وأكمل: "فيما جاء سلطان الغنام وأخبرني أنه ليس سعيدًا بالانضمام للمعسكر ولذلك كان خارج حساباتي".

واستطرد: "سلمان الفرج تحدث لي في المعسكر إنه لا يريد اللعب في المباراة الودية وهذا أمر غريب".

وأتم مانشيني تصريحاته: "فيما جاء استبعاد الثنائي محمد مران وهزازي وخالد الغنام، بعدما قالوا أنهم ليسوا سعداء بالبقاء فغادروا معسكر المنتخب".

وأكد مانشيني على أنه لن يستدعي أي من اللاعبين الذين رفضوا التواجد معنا من جديد، مشيرًا إلى أن المنتخب الوطني ليس ناديًا اجتماعيًا وما حدث أمر غريب.