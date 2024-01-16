2720 يوما تولاها مدربو الأخضر قبل كأس الأمم الآسيوية

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أسرع المدربين
يعد البرتغالي نيلو فينغادا أسرع المدربين الذين حققوا اللقب للمنتخب السعودي في نسخة 1996، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تولى المهمة قبل انطلاق الكأس القارية بـ28 يوما، بعكس ابن جلدته خوزيه بيسيرو، الذي عين قبل 657 يوما من البطولة، و(أقيل بعد أول مباراة) في نسخة 2011 بقطر، والتي تعد أسواء المشاركات السعودية التاريخية.
وطلب حينها الرئيس العام لرعاية الشباب آنذاك الأمير سلطان بن فهد، الإعفاء من منصبه، بعد أن خسر المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام سورية بهدفين لهدف، حيث قرر الأمير سلطان بن فهد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، وتعيين ناصر الجوهر، إذ مني بهزيمة أخرى أمام الأردن بهدف مقابل لا شيء. ثم الخسارة الثقيلة من اليابان بخماسية نظيفة، جعلت الأخضر متذيلا مجموعته.
النجاح الوحيد
هي المرة الثانية التي يخرج فيها المنتخب السعودي من الدور الأول في كأس آسيا بعد نهائيات الصين عام 2004.
والمنتخب السعودي الذي فاز باللقب 3 مرات وخسر النهائي مثلها، وودع من دور المجموعات 3 مرات، وخرج من ثمن النهائي مرة وحيدة.
نجح في الوصول بعد إقالة المدربين أثناء سير البطولة مرة واحدة، بعد تولي السعودي ناصر الجوهر المهمة في نسخة 2000 خلفا للتشيكي ميلان ماتشلا.
عدد أيام إشراف المدربين على الأخضر
- 1984 السعودي خليل الزياني عين قبل 256 يوما من البطولة (حقق اللقب).
- 1988 البرازيلي كارلوس البرتو عين قبل 154 يوما من البطولة (حقق اللقب).
- 1992 البرازيلي نيلسينو مارتنيز عين قبل 47 يوما من البطولة (حقق الوصافة).1996 البرتغالي نيلو فينغادا عين قبل 28 يوما من البطولة (حقق اللقب).
- 2000 التشيكي ميلان ماتشالا عين قبل 483 يوما من البطولة أقيل بعد أول مباراة.
- 2000 السعودي ناصر الجوهر عين بعد المباراة الأولى (حقق الوصافة).
- 2004 الهولندي فاندر ليم عين قبل 578 يوما من البطولة (غادر المجموعات).
- 2007 البرازيلي أنجوس عين قبل 16 يوما من البطولة (حقق الوصافة).
- 2011 البرتغالي بيسيرو عين قبل 657 يوما من البطولة (أقيل بعد أول مباراة).
- 2011 السعودي ناصر الجوهر عين بعد المباراة الأولى (غادر المجموعات).
- 2015 الروماني أولاريو كوزمين عين قبل 26 مباراة (غادر المجموعات).
- 2019 الإسباني بيتزي عين قبل 405 أيام من البطولة (غادر دور الـ16 ).
- 2023 الإيطالي روبرتو مانشيني عين قبل 130 يوما من البطولة الحالية.
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