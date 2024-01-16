2720 يوما تولاها مدربو الأخضر قبل كأس الأمم الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 13 مدربا كرويا أشرفوا على تدريب المنتخب السعودي الكروي الأول في بطولات كأس الأمم الآسيوية، التي قص شريطها البطولي عميد المدربين السعوديين خليل الزياني، الذي تولى قيادة المنتخب السعودي خلفا للبرازيلي الراحل ماريو زاغالو، بعد بطولة الخليج السابعة التي أقيمت في مسقط، ونجح الزياني آنذاك في أن يحقق أولى البطولات السعودية بعد 256 يوما من إشرافه على الأخضر، من مجمل 2720 يوما تولى فيها أولئك المدربون قبل انطلاق البطولات القارية.

أسرع المدربين

يعد البرتغالي نيلو فينغادا أسرع المدربين الذين حققوا اللقب للمنتخب السعودي في نسخة 1996، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تولى المهمة قبل انطلاق الكأس القارية بـ28 يوما، بعكس ابن جلدته خوزيه بيسيرو، الذي عين قبل 657 يوما من البطولة، و(أقيل بعد أول مباراة) في نسخة 2011 بقطر، والتي تعد أسواء المشاركات السعودية التاريخية.

وطلب حينها الرئيس العام لرعاية الشباب آنذاك الأمير سلطان بن فهد، الإعفاء من منصبه، بعد أن خسر المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام سورية بهدفين لهدف، حيث قرر الأمير سلطان بن فهد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، وتعيين ناصر الجوهر، إذ مني بهزيمة أخرى أمام الأردن بهدف مقابل لا شيء. ثم الخسارة الثقيلة من اليابان بخماسية نظيفة، جعلت الأخضر متذيلا مجموعته.

النجاح الوحيد

هي المرة الثانية التي يخرج فيها المنتخب السعودي من الدور الأول في كأس آسيا بعد نهائيات الصين عام 2004.

والمنتخب السعودي الذي فاز باللقب 3 مرات وخسر النهائي مثلها، وودع من دور المجموعات 3 مرات، وخرج من ثمن النهائي مرة وحيدة.

نجح في الوصول بعد إقالة المدربين أثناء سير البطولة مرة واحدة، بعد تولي السعودي ناصر الجوهر المهمة في نسخة 2000 خلفا للتشيكي ميلان ماتشلا.

عدد أيام إشراف المدربين على الأخضر