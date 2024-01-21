سعد سمير : يكشف لأول مرة تفاصيل بكاء محمد صلاح بسبب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد سعد سمير، لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا أن محمد صلاح، قائد الفراعنة قيمة كبيرة للمنتخب ولابد من الافتخار به، في ظل ما يقدمه حاليا في الملاعب الأوروبية.

قال سعد سمير في برنامج تلفزيوني عبر قناة "dmc": "أي لاعب من الوارد أن يكون بعيدا عن مستواه، وصلاح نقل كرة القدم المصرية إلى مكانة غير مسبوقة وصعد بالمنتخب إلى كأس العالم بعد سنوات طويلة من الغياب".

وأضاف: "هحكي موقف لأول مرة عشان الناس تعرف قيمة مصر لدى صلاح، الجميع يتذكر عندما تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع سيرجيو راموس وكنا بنستعد للمشاركة في كأس العالم بروسيا".

أوضح: "محمد صلاح طلب يشارك في مباراة أوروجواي الأولى في المونديال، رغم إصابته، وبكى بين الشوطين، ولكن طبيب المنتخب رفض لأنه لم يكن لائقا من الناحية الطبية".

جدير بالذكر أن محمد صلاح تعرض للإصابة في مواجهة غانا الماضية في بطولة الأمم الأفريقية، بشد في العضلة الخلفية، وتقرر غيابه مباراتين عن الفراعنة.

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