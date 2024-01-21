تغطية اليوم التاسع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

تحرير: محمد خيري- هند عواد- محمد القرش:

تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تقام الآن مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية، وفي السابعة مساء تقام مباراة زامبيا وتنزانيا في السابعة مساء (بتوقيت مصر)، ويواجه منتخب جنوب إفريقيا منتخب نامبيا في العاشرة مساء (بتوقيت مصر)، وحرصًا على موافاتكم بتغطية وافية للبطولة يوميًا، نستعرض لكم أبرز الإحصائيات والتقارير والأخبار والذكريات، من خلال هذه الروابط التي نحدثها على مدار اليوم..

تاريخ مواجهات أنجولا وبوركينا فاسو قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب الأنجولي، لخوض مباراة من العيار الثقيل في المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا، عندما يواجه منتخب بوركينا فاسو، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة غانا ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب غانا لخوض مباراة حاسمة في بطولة أمم أفريقيا 2023، عندما يلاقي نظيره الموزمبيقي مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فيتوريا: نواجه منافسا يستحق التحية.. ولا أخشى الرحيل

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على مواجهة كاب فيردي المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حياة أو موت".. نجم الزمالك السابق يكشف دور صلاح في مواجهة كاب فيردي رغم الإصابة

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني مع الرأس الأخضر مصيرية، ولا بديل عن تحقيق الفوز.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة نيجيريا وغينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2023.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صلاح يتحدث لأول مرة بعد الإصابة رفقة فيتوريا قبل مواجهة كاب فيردي

يتحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في مؤتمر صحفي اليوم عن مواجهة الفراعنة مع كاب فيردي المقرر لها غدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)