طرد حارس أنجولا بعد خطأ ساذج أمام ناميبيا في كأس أمم أفريقيا.. فيديو

تعرض نيبلو، حارس مرمى أنجولا، للطرد في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره ناميبيا، بعد خطأ ساذج، في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأشهر حكم مباراة منتخب أنجولا ضد ناميبيا، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، البطاقة الحمراء للحارس نيبلو، بعد تصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 17.

ويلعب منتخب أنجولا ضد ناميبيا، اليوم السبت، في أولى منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

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ورغم النقص العددي في صفوف أنجولا، شهد اللقاء مفاجأة بتسجيل الغزلان السوداء هدفين عن طريق اللاعب جيلسون، في الدقيقتين 38، 42.

وشهد الشوط الأول من المباراة بطاقة حمراء ثانية والتي كانت من نصيب لوبيني هاوكونجو، لاعب ناميبيا خلال الدقيقة 40.