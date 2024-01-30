المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية 2021 يودع النسخة الحالية من دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع منتخب بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16، عقب الهزيمة من مالي، بنتيجة 2-1.

وبهزيمة بوركينا فاسو صاحب المركز الرابع في النسخة السابقة، أصبح المربع الذهبي للنسخة الماضية كأس الأمم الإفريقية، خارج النسخة الحالية من البطولة، من دور الـ16.

وخسر منتخب الكاميرون صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية من نيجيريا في دور الـ16، بنتيجة 2-0، ليودع البطولة، ثم خسر منتخب مصر وصيف النسخة الماضية من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ليودع هو الآخر البطولة من دور الـ16.

كما خسر منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من كوت ديفوار بركلات الترجيح، مساء أمس، ليودع البطولة من دور الـ16.

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