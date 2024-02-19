شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية وسام أبو علي وبيرسي تاو وكوكا لمواجهة ميديا الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم بيرسي تاو لاعب الأهلي في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. كما انتظم وسام أبو علي فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء برنامجه التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، فى المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التى أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.