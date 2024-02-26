شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يجتمع بلاعبى سيراميكا قبل مران اليوم ويحذر من الإيقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على الاجتماع باللاعبين قبل بدء مران الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الأول من مارس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دورى nile.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة ضبط النفس خلال المباريات وعدم التعرض للطرد، بعدما حصل أحمد ياسر ريان على الكارت الأحمر أمام الإسماعيلى، وأحمد القندوسى أمام الجونة، ما حرم الفريق من خدماتهما فى المباريات.

ومنح أيمن الرمادى اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يبدأ الفريق الاستعداد للمقاولون العرب اليوم من أجل مواصلة التقدم في جدول الدورى بعد الفوز الكبير على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ويستعيد فريق سيراميكا خدمات مهاجمه أحمد ياسر ريان أمام المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها الأول من مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دورى nile.

وغاب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا في مباراتى الجونة وبلدية المحلة للإيقاف بعد حصوله على طرد أمام الإسماعيلى بعد التدخل بقوة على لاعب الإسماعيلى.

ويعود أحمد ياسر ريان لقائمة فريق سيراميكا أمام المقاولون بعد انتهاء الإيقاف، مما يمنح أيمن الرمادى خيارات إضافية بوجود النيجيري جون إيبوكا ومروان عثمان الذى تألق في آخر مباراتين للفريق.

وحقق فريق سيراميكا فوزا صعبا على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف، فى المباراة التى أقيمت بينهما، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري nile.