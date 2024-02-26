شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال والزنفلي يقتربان من الظهور الأول مع الأهلي أمام بلدية المحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي لاعبا الأهلي الجديدان من تسجيل ظهورهما الأول مع الفريق الأحمر، من خلال دخول قائمة مباراة بلدية المحلة غدا، الثلاثاء، والمؤجلة من الأسبوع الخامس لبطولة الدوري المصري.

ولم يشارك الثنائي عمر كمال والزنفلي فى مباراتي شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بسبب عدم القيد فى القائمة الأفريقية.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي لقائمة مباراة البلدية، ولكن قرار مشاركتهما في المباراة يبقى وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني، سواء شاركا كأساسيين أو بدلاء.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إجراء تغييرات واسعة فى تشكيل فريقه أمام بلدية المحلة غدا فى الدوري، بسبب حالة الإجهاد الذى ضربت صفوف الفريق بعد خوض مباراتين متتالتين بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغانى.

وينوى كولر منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة فى مباراة بلدية المحلة، خاصة العائدين من الإصابة لتجهيزهم لمباريات دوري أبطال أفريقيا الحاسمة، والتى تنتظر المارد الأحمر بعد تأهله لدور الثمانية، وعلى رأسهم محمد الضاوى كريستو وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد.

كما يرغب كولر فى منح الفرصة لعمر كمال عبد الواحد الوافد الجديد للاهلى للظهور فى مباراة بلدية المحلة فى ظل عدم قيده بقائمة الفريق الأفريقية وذلك بحثاً عن حل أزمة خط الدفاع بعد إصابة ياسر إبراهيم.