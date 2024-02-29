شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يعقد مؤتمراً صحفياً السبت المقبل قبل مواجهة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد بعد غدًا السبت الموافق 2 مارس، في تمام الخامسة مساءً، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية ، حيث يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الهلال الليبي الأحد المقبل على ملعب استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسىة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم السبت 2 مارس كالتالي:

الساعة الخامسة مساءً المؤتمر الصحفي لفريق مودرن فيوتشر - بقاعة مؤتمرات استاد السلام .

الساعة الخامسة والنصف المؤتمر الصحفي لفريق الهلال الليبي - بقاعة مؤتمرات استاد السلام .

الساعة السادسة مساءً تدريب فريق الهلال الليبي على ملعب استاد السلام "متاح التصوير 15 دقيقة".

الساعة السابعة مساءً تدريب فريق مودرن فيوتشر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة "متاح التصوير 15 دقيقة".

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب افريقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.