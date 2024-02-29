مجلس الزمالك يستقبل عبدالرحمن مصطفى بطل قادرون باختلاف

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عبدالرحمن مصطفى بطل قادرون باختلاف والذى طلب منحه عضوية النادى

وحضر الجلسة امل مبدى رئيس اتحاد الاعاقات الذهنية و ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.

أكد عبد الرحمن مصطفى بطل قادرون باختلاف أن الرئيس السيسى حقق حلمى طفولته بالاشتراك كعضو فى نادى الزمالك، وهذا ليس بجديد على الرئيس الذى لا يوفر جهدا لاسعاد الجميع خاصة القادرون باختلاف

وقال عبدالرحمن مصطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ان حلم طفولته أن يكون عضوا فى نادى الزمالك وهو ما حققه له الرئيس السيسى، مضيفا أن الرئيس قائد النهضة والتطوير فى مصر

وقال بطل قادرون أن يوجه الشطر إلى حسين لبيب رئيس نادى الزمالك بعد سرعة الاستجابة فى الموافقة على تحقيق طلبه بمنحه عضوية الزمالك

وكشف عبد الرحمن مصطفى انه يجب شيكابالا وعبدالشافى وزيزو، لكن شيكابالا هو مثله الاعلى ويتمنى مقابلته .