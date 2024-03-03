شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف بعد فوز البلدية على الإسماعيلى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة عقب الفوز على الإسماعيلى بهدف دون مقابل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقام بنشر صورة الفريق، وعلق عليها: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

وتمكن بلدية المحلة من الفوز على مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف اليوم السبت ضمن الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"

وأحرز أحمد رضا لاعب فريق بلدية المحلة، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، عقب استغلال كرة عرضية ليسددها برأسه في مرمى أحمد عادل المنعم حارس مرمى فريق الإسماعيلى.

بهذه النتيجة يحتل فريق بلدية المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الإسماعيلى عند النقطة 13 محتلا المركز الرابع عشر.