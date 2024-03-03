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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 2-3-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتي على رأسها: بدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباريات الزمالك منافسه على لقب نهائي كأس مصر.

بدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مشاهدة مقاطع فيديو خاصة بمباريات الزمالك منافسه على لقب نهائي كأس مصر، وذلك استعدادا للمباراة التي ستجمعهما بالسعودية يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

انتظم خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها منذ فترة، وتسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

واصل محمد الشناوي قائد الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، قبل السفر إلى الخارج لأداء المرحلة الثانية من التأهيل، حيث يفاضل بين النمسا وقطر لأداء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

أخطرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي رسمياً، والتي كان مقررا لها 15 مارس الجاري بسبب تعارضها مع معسكر المنتخب الوطني.

بدأ الجهاز الإداري بالنادى الأهلى إنهاء إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للسعودية، والمقرر لها صباح الأربعاء المقبل، استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر.

أصبح مصير محمود كهربا، مهاجم النادى الاهلى، من الظهور فى مباراة الزمالك المقبلة بنهائى كأس مصر هو الشغل الشاغل لجماهير القلعة الحمراء فى الآونة الأخيرة. وخرج كهربا من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة، فى الثلاث مباريات الأخيرة أمام ميدياما الغانى ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا، وبلدية المحلة بالدوري المصري.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الاهلى اليوم السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها مساء الجمعة المقبلة في السعودية في نهائي كأس مصر، وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي أقيمت أمس بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة يانج أفريكانز تدريبات استشفائية للتخلص من الاجهاد فيما يؤدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.